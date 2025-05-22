Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

В Україні планують скоротити чисельність працівників районних держадміністрацій: куди переведуть чиновників

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 113 Коментарів: 1

 

Загалом у всіх областях скоротять 1075 посад держслужбовців

Мінсоцполітики пропонує зменшити граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій (РДА) на 1075 штатних одиниць. Відповідний проєкт постанови уряду зі змінами до двох нормативних актів оприлюднений на сайті Міністерства соціальної політики. Скорочення планується провести з 1 липня 2025 року.

Йдеться про працівників структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних державних адміністрацій. У пояснювальній записці до проєкту постанови необхідність скорочення чиновників обґрунтовується тим, що з 1 липня Пенсійний фонд України (ПФУ) наділяється новими повноваженнями. А саме, почне призначати та виплачувати державну соціальну допомогу:

  • особам без права на пенсію;
  • особам з інвалідністю;
  • на догляд;
  • особам з інвалідністю з дитинства;
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років.
— Виконання ПФУ нових завдань потребує відповідних додаткових ресурсів, зокрема людських. За розрахунками ПФУ додаткова, потреба в штатних одиницях становить: в апараті Пенсійного фонду України — 24, в територіальних органах ПФУ — 680, — зазначається у пояснювальній записці.

На сьогодні в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення усіх РДА України для виконання зазначених функцій передбачено 1 075 штатних одиниць. Отже, додаткові кадри для Пенсійного фонду планують залучити саме з РДА, шляхом переведення фахівців, які виконували ці функції раніше, в територіальні органи ПФУ.

У Мінсоцполітики зазначають, що реалізація цієї постанови уряду дасть змогу забезпечити належні умови для організації та виконання ПФУ додаткових завдань та функцій, передбачених законодавством.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, додали у Мінсоцполітики.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився, скільки фахівців після ухвалення цієї постанови уряду може бути скорочено в управлінні соцзахисту Кременчуцької РВА. Як пояснили у пресслужбі, ця постанова ще не ухвалена, а після її прийняття кількість зменшення штатних посадових одиниць у РВА буде визначати Полтавська ОВА.

У Кременчуці новим головою райради обрали Марію Іванченко

Нагадаємо, наприкінці минулого року депутати Кременчуцької міської ради затвердили Програму співпраці Кременчуцької міської ради з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією у сфері її фінансової підтримки на 2025 рік. Вона передбачає фінансову допомогу з міського бюджету для Кременчуцької РВА на суму у 2 млн грн. У квітні цю програму затвердили у новій редакції. До неї додали фінансову підтримку Кременчуцької районної ради на суму 4,1 млн грн на виплату заробітної плати працівникам її апарату. Тобто, загальну суму фінансової підтримки з боку міського бюджету на діяльність Кременчуцької районної ради та РВА збільшили з 2 млн до 6,1 млн грн.

ПО ТЕМІ:

На кону 4 млн грн: чи буде апарат Кременчуцької районної ради отримувати зарплату коштом бюджету міської громади

Керівник управління соцзахисту населення Кременчуцької РВА Віктор Приходько звільнився: що задекларував

У Кременчуцькій РВА затримали керівника одного із управлінь — джерела

У Кременчуцькому районі понад 6 тисяч людей мають інвалідність

У Кременчуці Філіп Пронін представив нового керівника РДА Олександра Аленіна

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики РДА РВА соцзахист ПФУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 118
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

Невже у військо переведуть?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх