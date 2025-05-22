В Україні планують скоротити чисельність працівників районних держадміністрацій: куди переведуть чиновників

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 113 Коментарів: 1

Мінсоцполітики пропонує зменшити граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій (РДА) на 1075 штатних одиниць. Відповідний проєкт постанови уряду зі змінами до двох нормативних актів оприлюднений на сайті Міністерства соціальної політики. Скорочення планується провести з 1 липня 2025 року.

Йдеться про працівників структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних державних адміністрацій. У пояснювальній записці до проєкту постанови необхідність скорочення чиновників обґрунтовується тим, що з 1 липня Пенсійний фонд України (ПФУ) наділяється новими повноваженнями. А саме, почне призначати та виплачувати державну соціальну допомогу:

особам без права на пенсію;

особам з інвалідністю;

на догляд;

особам з інвалідністю з дитинства;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

— Виконання ПФУ нових завдань потребує відповідних додаткових ресурсів, зокрема людських. За розрахунками ПФУ додаткова, потреба в штатних одиницях становить: в апараті Пенсійного фонду України — 24, в територіальних органах ПФУ — 680, — зазначається у пояснювальній записці.

На сьогодні в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення усіх РДА України для виконання зазначених функцій передбачено 1 075 штатних одиниць. Отже, додаткові кадри для Пенсійного фонду планують залучити саме з РДА, шляхом переведення фахівців, які виконували ці функції раніше, в територіальні органи ПФУ.

У Мінсоцполітики зазначають, що реалізація цієї постанови уряду дасть змогу забезпечити належні умови для організації та виконання ПФУ додаткових завдань та функцій, передбачених законодавством.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, додали у Мінсоцполітики.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився, скільки фахівців після ухвалення цієї постанови уряду може бути скорочено в управлінні соцзахисту Кременчуцької РВА. Як пояснили у пресслужбі, ця постанова ще не ухвалена, а після її прийняття кількість зменшення штатних посадових одиниць у РВА буде визначати Полтавська ОВА.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року депутати Кременчуцької міської ради затвердили Програму співпраці Кременчуцької міської ради з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією у сфері її фінансової підтримки на 2025 рік. Вона передбачає фінансову допомогу з міського бюджету для Кременчуцької РВА на суму у 2 млн грн. У квітні цю програму затвердили у новій редакції. До неї додали фінансову підтримку Кременчуцької районної ради на суму 4,1 млн грн на виплату заробітної плати працівникам її апарату. Тобто, загальну суму фінансової підтримки з боку міського бюджету на діяльність Кременчуцької районної ради та РВА збільшили з 2 млн до 6,1 млн грн.