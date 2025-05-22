Двадцятирічний водій без прав намагався втекти від патрульних у Кременчуці

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21 травня близько 23.00 на вулиці Лікаря О. Богаєвського у Кременчуці патрульні зупинили Toyota Starlet, водій якої порушив правила дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції Кременчука.

Після зупинки 20-річний водій намагався втекти, але поліціянти його наздогнали. Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець був позбавлений права керування за рішенням суду.

Патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці чи в лікарні водій відмовився.

На нього склали протокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.4 ст.126 КУпАП (керування без прав).

У нічну зміну патрульні оформили ще два протоколи за цією ж статтею.

Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці водія ЗАЗ зупинили з 2,05 проміле.