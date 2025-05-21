У Кременчуці водія ЗАЗ зупинили з 2,05 проміле — поліція склала протокол

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 93

За нічну зміну патрульні зафіксували чотири випадки п'яного керування

У ніч на 21 травня патрульні Кременчука зупинили автомобіль ЗАЗ 110247 на вулиці Івана Приходька. У водія помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Перевірка на місці за допомогою алкотестера Drager показала результат 2,05 проміле — майже в 10 разів вище за допустиму норму. Чоловік з результатом погодився.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння. Водія відсторонили від керування.

Відповідальність за ч.1 ст.130 КУпАП: штраф 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.

Загалом за нічну зміну поліціянти оформили чотири протоколи за ст.130 — усі за фактом керування у нетверезому стані.