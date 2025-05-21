Уряд спростив надання послуг захисникам України та їхнім родинам

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Кабмін затвердив важливі зміни до 7-х урядових постанов, спрямованих на удосконалення системи соціального захисту ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин. Вони стосуються надання послуг для ветеранів війни та їх сімей і націлені на спрощення отримання державної підтримки. Про це повідомило Мінветеранів.

Зокрема, урядом погоджено, що е-посвідчення є основним документом, що підтверджує статус ветерана війни. Це рішення дасть можливість покращити надання адміністративних послуг, пришвидшить доступ до соціальних гарантій та зменшить час на перевірку статусу.

Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо — за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Щоб отримати або відновити паперове посвідчення ветерана (наприклад, у разі його втрати, пошкодження або зміни особистих даних), достатньо надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додаткових підтверджень статусу не потрібно.

Мінветеранів буде мати право видавати посвідчення та листи талонів на пільговий проїзд тим учасникам бойових дій, яким їх раніше видавали органи влади, що були ліквідовані. Щоб скористатися послугами, особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, член сімʼї загиблого ветерана війни, член сімʼї загиблого захисника чи захисниці має подати заяву у довільній формі разом з фотокарткою та витягом з ЄДРВВ. Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна використовувати як підставу для відновлення паперового посвідчення ветерана

Урегульовано питання видачі посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника або Захисниці України дітям до 14 років. Забезпечено безперервне користування усіма передбаченими законодавством пільгами у перехідний період, коли дитина досягає 14-річного віку та очікує на отримання паспорта і посвідчення.

Окрім того, враховано специфіку воєнного стану: якщо дитина з батьками перебуває за кордоном і не має змоги особисто звернутися по оформлення посвідчення, її право на пільги не припиняється.

Уряд також уточнив строк дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо групу інвалідності внаслідок війни було встановлено з переглядом до 1 січня 2025 року, посвідчення залишається дійсним:

до 1 листопада 2025 року — для чоловіків віком від 25 до 60 років з II або III групою інвалідності внаслідок війни;

до 1 квітня 2026 року — для інших осіб з інвалідністю внаслідок війни, крім тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

А тим людям з інвалідністю внаслідок війни, у яких перегляд групи мав би відбутися після 1 січня 2025 року, але вони не змогли його пройти вчасно — строк дії їхнього посвідчення продовжується до 1 липня 2025 року.

Новою нормою стало прирівняння травми до інших ушкоджень здоров’я, таких як поранення, контузія, каліцтво або захворювання, як підстави для встановлення інвалідності та смерті Захисника чи Захисниці України.