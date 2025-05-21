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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п’яний водій пропонував поліцейському хабар, щоб уникнути відповідальності

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2

 

Правопорушнику повідомили про підозру — йому загрожує до 4 років позбавлення волі

У селі Щербані Полтавського району 24-річний полтавець пропонував поліцейським хабар задля уникнення юридичної відповідальності за керування у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Під час несення служби інспектори сектору реагування патрульної поліції відділу № 2 Полтавського райуправління виявили водія, який керував автомобілем Volkswagen під впливом наркотичних речовин.

— Під час складання адміністративних матеріалів правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення. Фігуранту вже повідомили про підозру, — розповів заступник начальника Полтавського районного управління поліції Володимир Негода.

За вказаним фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Крім того, на водія складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, 13 травня у Лохвиці нетверезий водій намагався відкупитися від поліції хабарем — за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Напередодні на Лубенщині п’яний водій пропонував хабар, щоб уникнути відповідальності. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження.

9-го травня у Кременчуці патрульна поліція зупинила автівку, водій якої був позбавлений права керування транспортним засобом на 10 років за керування автотранспортом у стані сп’яніння. При цьому він мав явні ознаки наркотичного спʼяніння.

А на минулих вихідних у Кременчуці патрульні затримали 28-річного п’яного водія автомобіля Skoda Fabia, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму у понад 20 разів!

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій хабар ст.130 кримінальне провадження
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