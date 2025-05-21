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Надзвичайні новини, Полтавщина

У будинку на Полтавщині знайшли тіло чоловіка — поліція встановлює обставини його загибелі

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 30

 

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу

Поліція встановлює обставини загибелі жителя Полтавського району, тіло якого 19 травня знайшли у будинку без ознак життя. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 59-річний власник оселі. У кімнаті із потерпілим слідчі поліції також побачили задимлену електроковдру. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, 10 травня під час ліквідації пожежі приватного будинку у Лохвиці виявили обвуглене тіло чоловіка. 29 березня жителі Кременчука знайшли тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Шевченка. 11 лютого під час гасіння пожежі будинку в селі Кобеляцької громади рятувальники знайшли тіло 68-річного власника оселі

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Поліція Полтавщини/ілюстративне
Теги: поліція Полтавщини тіло Кобеляки
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