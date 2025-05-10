Під час ліквідації пожежі приватного будинку у Лохвицях виявили обвуглене тіло чоловіка

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На місці пожежі в Миргородському районі виявлено тіло чоловіка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Близько опівночі 10 травня до поліції надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку в місті Лохвиця Миргородського району. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Миргородського райвідділу поліції та працівники ДСНС.

Після ліквідації загоряння в будівлі правоохоронці виявили обвуглене тіло чоловіка, ймовірно 62-річного власника будинку. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Поліція спільно з фахівцями ДСНС з’ясовує причину загоряння та обставини загибелі людини.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 3 березня у селі Пригарівка на Кременчуччині під час пожежі загинув 80-річний чоловік. А 15 лютого у Хоролі внаслідок пожежі у приватному будинку загинули дві людини.