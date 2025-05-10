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Для маріупольців у Кременчуці пройде діалогова зустріч «Mariupol Justice»: потрібно зареєструватися

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 117

 

Такі зустрічі пройшли вже в 12 містах України, де є центри «ЯМаріуполь»

Маріупольська громада продовжує проводити діалогові зустрічі «Mariupol Justice. Встановлення справедливості для маріупольської громади». Цього разу вона відбудеться у Кременчуці та, як зазначено в анонсі, буде «присвячена відновленню справедливості для нашої громади, над чим зараз і працює команда мера Маріуполя Вадима Бойченка».

Основна мета «Mariupol Justice» — зібрати факти злочинів РФ для юридичної бази, яка допоможе у майбутньому в отриманні справедливої компенсації для маріупольців та міста Маріуполь, яке зазнало колосальних втрат під час російської блокади та окупації.

На воркшопі учасники ознайомляться з результатами вже проведеної роботи Маріупольською міською радою, а також візьмуть участь в інтерактивних групових обговореннях.

Діалогова зустріч відбудеться 15 травня о 12.00 на базі центру «ЯМаріуполь» (вулиця Небесної сотні, 30А).

Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена й тому обов’язкова попередня електронна РЕЄСТРАЦІЯ

Такі зустрічі вже пройшли в 12-ти містах України, де є центри «ЯМаріуполь».

— Долучайтеся! Разом відновимо справедливість! – закликають організатори зустрічі.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук Маріуполь переселенці ВПО зустріч
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