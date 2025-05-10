НАБУ проводить обшуки у керівництва Нацгвардії: шістьох топ посадовців відсторонено від роботи

Шістьох посадовців із керівництва напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України (НГУ) відсторонили від посад, а МВС призначило службове розслідування. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, до складу якого організаційно входить НГУ.
Іх імен у відомстві не назвали, але, як пише ZN.UA з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, 9 і 10 травня детективи НАБУ провели обшуки у низки високопоставлених керівників НГУ.
За даними видання, наразі проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Як зазначає видання, обшуки відбулися за місцем проживання високопосадовців Нацгвардії:
За інформацією джерел видання, обшуки також проводилися у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.
За попередніми даними слідства, про які стало відомо виданню, командувач Нацгвардії Олександр Півненко, ймовірно, у змові з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрюються, що кошти були отримані за сприяння укладанню вигідних договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівель товарів, робіт та послуг для Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. У справі фігурують авто Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення понад 70 квадратних метрів у Києві.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса відбуваються у рамках ще одного кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує 18 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
У цьому випадку слідство володіє інформацією, що вони змовилися з ТОВ «БП Ексім Світова Оборона», розтративши 199 млн грн грошей НГУ. За даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.
Від НАБУ та НГУ поки ніяких офіційних коментарів щодо того, що відбувається, не надходило.
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