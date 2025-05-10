Дитяча музична школа на Кременчуччині майже 6 років працює без реєстрації: прокурори скерували позов до суду

Після того, як музичну школу передали у комунальну власність громади, правонастановчі документи на майно так і не оформили
На Кременчучичні дитяча музична школа майже 6 років працює без реєстраційних документів. За цим фактом прокурори Глобинської окружної прокуратури скерували позов до Господарського суду Полтавської області, повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» джерела у прокуратурі.
Відомо, що мова йде про Козельщинську дитячу музичну школу. Ще у 2018 році рішенням селищної ради музичну школу та її майновий комплекс вартістю понад 2,9 млн грн. офіційно передали у комунальну власність територіальної громади. Але з того часу правовстановчі документи так і не були оформлені.
Це порушує інтереси всієї громади: у разі будь-яких незаконних дій щодо приміщення чи території музичної школи без офіційної реєстрації місцева влада не зможе стати на захист чи відстоювати права у суді.
У зв’язку з цим прокуратура і скерувала позов до суду, аби зобов’язати громаду належним чином оформити усі документи.
Нагадаємо, нещодавно Глобинська окружна прокуратура подала позов до Полтавського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати міську раду встановити межі ландшафтного заказника «Заможнянський».
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