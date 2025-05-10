На Полтавщині у рамках проєкту навчання жінок «чоловічим» професіям дефіцитні професії опановують вже 20 жінок

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 96

Експериментальний проєкт дає можливість роботодавцям підготувати кваліфікованих спеціалісток для секторів економіки, де існує дефіцит фахівців

Полтавщина — серед лідерів за кількістю залучених роботодавців у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Ініціатива допомагає жінкам опанувати професії, у яких традиційно переважали чоловіки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в.о начальника ОВА Володимир Когут.

Вже 20 жінок розпочали навчання у цьому році. Найчастіше обирали спеціальності тракториста, оператора верстатів та водія автотранспорту.

— Проєкт дає роботодавцям можливість підготувати кваліфікованих спеціалісток для секторів економіки, де існує дефіцит фахівців. Це дозволяє не лише посилити кадровий потенціал підприємств, а й підвищити конкурентоспроможність жінок на ринку праці. Перспективна професія відкриває нові можливості для особистісного розвитку та зміцнення економіки всієї країни, — написав Володимир Когут.

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що жінок запрошують на навчання. Ви можете отримати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. А у січні ми повідомляли, що стартує новий набір на програми для жінок щодо опанування професіями водійки вантажівки та автобуса.