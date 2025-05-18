У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія: вміст алкоголю перевищував норму у понад 20 разів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 275 Коментарів: 1

За даними патрульних, такий показник є майже рекордним цього року

У Кременчуці патрульні затримали п’яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму у понад 20 разів. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, зупинили нетверезого 28-річного керманича автомобіля Skoda Fabia учора, 17 травня, близько 4.00 на вулиці Вадима Пугачова. Чоловік погодився на проходження огляду у медичному закладі — результат показав 4,08 проміле, що у понад 20 разів перевищує допустиму норму. За словами патрульних, від початку року це майже рекордний показник вмісту алкоголю.

На нетверезого водія правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульна поліція зупинила водія, позбавленого права керування та з ознаками наркотичного сп’яніння.



