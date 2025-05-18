На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю безоплатно проходять професійне навчання

На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безоплатне професійне навчання для підвищення кваліфікації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Наразі таке навчання уже пройшли майже 50 ветеранів. Таку ініціативу в області реалізує Державна служба зайнятості.
Серед популярних напрямків навчання учасники бойових дій обирають:
психологію;
керування БпЛА;
підприємництво;
бізнес-планування;
керування автотранспортом;
цифрову грамотність;
грантові програми «єРобота».
Пройти навчання ветерани можуть очно або дистанційно, за дуальною або змішаною формами. Залишити заявку на навчання можна онлайн за посиланням або офлайн у центрі зайнятості.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.