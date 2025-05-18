На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю безоплатно проходять професійне навчання

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Від початку року професійне навчання у регіоні пройшли майже 50 ветеранів

На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безоплатне професійне навчання для підвищення кваліфікації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Наразі таке навчання уже пройшли майже 50 ветеранів. Таку ініціативу в області реалізує Державна служба зайнятості.

Серед популярних напрямків навчання учасники бойових дій обирають:

психологію;

керування БпЛА;

підприємництво;

бізнес-планування;

керування автотранспортом;

цифрову грамотність;

грантові програми «єРобота».

Пройти навчання ветерани можуть очно або дистанційно, за дуальною або змішаною формами. Залишити заявку на навчання можна онлайн за посиланням або офлайн у центрі зайнятості.



