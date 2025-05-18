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Освіта, Полтавщина, Війна

На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю безоплатно проходять професійне навчання

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 173

 

Від початку року професійне навчання у регіоні пройшли майже 50 ветеранів

На Полтавщині учасники бойових дій з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безоплатне професійне навчання для підвищення кваліфікації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Наразі таке навчання уже пройшли майже 50 ветеранів. Таку ініціативу в області реалізує Державна служба зайнятості. 

Серед популярних напрямків навчання учасники бойових дій обирають: 

  • психологію;

  • керування БпЛА;

  • підприємництво;

  • бізнес-планування;

  • керування автотранспортом;

  • цифрову грамотність;

  • грантові програми «єРобота».

Пройти навчання ветерани можуть очно або дистанційно, за дуальною або змішаною формами. Залишити заявку на навчання можна онлайн за посиланням або офлайн у центрі зайнятості.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта професійна освіта учасники бойових дій інвалідність
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