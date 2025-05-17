У Полтаві біля парку знайшли гранату: поліція з'ясовує її походження

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Сьогодні, 17 травня, близько 16.00 у Полтаві поблизу одного з парків місцеві жителі виявили гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, боєприпас лежав у черевику поблизу ставка. Після отримання виклику на місце виїхали слідчі-оперативники та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та направили його на експертизу. Наразі поліція встановлює особу, яка могла там гранату залишити.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовими припасами. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція знайшла у місцевого чоловіка гранату: йому загрожує до 7 років позбавлення волі.