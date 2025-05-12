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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п’яний водій пропонував хабар, щоб уникнути відповідальності: відкрито кримінальне провадження

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 2

 

Правопорушнику загрожує до 4 років позбавлення волі

Під час патрулювання території обслуговування неподалік села Черевки Новооржицької тергромади Лубенського району поліціянти зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху. У ході складання адміністративних матеріалів поліцейські виявили, що 43-річний водій перебуває в стані сп’яніння. Щоб уникнути юридичної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння водій запропонував поліцейським хабар. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Працівники сектору реагування патрульної поліції помітили, що керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,56 проміле. Щоб уникнути юридичної відповідальності за вчинене правопорушення, чоловік запропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліціянти викликали слідчо-оперативну групу поліції Лубенщини, яка задокументувала протиправні дії водія, — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Окрім цього, патрульні склали на водія адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортного засобу без номерного знака) Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції зазначили, що ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень), або до 4 років обмеження чи позбавлення.

 У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, 9-го травня у Кременчуці патрульна поліція зупинила автівку, водій якої був позбавлений права керування транспортним засобом на 10 років за керування автотранспортом у стані сп’яніння. При цьому він мав явні ознаки наркотичного спʼяніння.

21 квітня патрульні зупинили автівку за порушення ПДР та виявили, що водій не мав при собі реєстраційного документа на авто та чинного страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Крім того, під час спілкування у водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

10 квітня ми писали, що патрульні зупинили автівку за перевищення швидкості, а водій виявився з ознаками наркотичного сп’яніння та без прав.

7-го квітня, в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. До того, він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. У квітні патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій хабар кримінальне провадження
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