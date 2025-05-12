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Питання безбар’єрності: чому деяким підприємцям Кременчука оренду земельних ділянок продовжать лише на рік

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 129

 

Депутати міської ради обговорили стандарти та критерії для визначення об’єктів, доступ до яких має бути обладнаний пандусами для людей з інвалідністю

У понеділок, 12 травня, на засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули 14 земельних питань, які виносяться на сесію міської ради. Більша частина з них стосувалася земельних питань, зокрема продовження термінів оренди земельних ділянок, наданих підприємцям.

Більшість з них просили продовжити термін оренди на довготривалий термін — від 10 до 49 років. Проте, комісія рекомендувала депутатам скоротити найбільші терміни оренди. А тим підприємцям, в яких є заборгованість по сплаті за землю та приміщення яких не обладнані пандусами для доступу до них людей з інвалідністю, комісія запропонувала продовжити термін оренди лише на 1 рік.

Під час обговорення питання безбар’єрності серед депутатів виникла суперечка, чи потрібно обладнувати пандусами входи для всіх приміщень, чи тільки до об’єктів торгівлі та надання послуг. Так, Олександр Роженко висловився щодо розширення цієї вимоги на адміністративні будівлі, а Микола Бокован відстоював позицію, що ця вимога має бути лише до тих приміщень, які використовуються для торгівлі та надання послуг, та запропонував сформувати стандарти і визначити єдині критерії до приміщень, які в обов’язковому порядку мають бути обладнані пандусами.

Після консультації з юристами, які зазначили, що пандусами мають бути обладнані усі об’єкти громадського призначення, члени комісії вирішили вимагати цього від підприємців, які використовують приміщення для торгівлі, надання послуг та в якості адміністративних (офісних) і не висувати такої вимоги до виробничих приміщень.

На підставі цих стандартів комісія рекомендувала зменшити терміни оренди земельних ділянок близько десяти підприємцям. Одним з таких стало офісне приміщення біля центрального ринку на вулиці Шевченка,26, більшість якого використовується для надання юридичних та нотаріальних послуг (Веселовський А.Г.). 

Депутати вважають, що одного року підприємцям достатньо для того, щоб встановити пандуси та забезпечити безбар’єрний доступ до приміщень.

 

ПО ТЕМІ:

Чому оренду земельних ділянок деяким підприємцям Кременчука продовжують лише на рік

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада земельна комісія пандус оренда землі безбар'єрність
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