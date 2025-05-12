Будівельний майданчик на Раківці огороджують та приводять до ладу: забудовника заслухали на земельній комісії

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 134

Через два тижні чиновники перевірять усунення вказаних недоліків й лише після цього буде розглянуте питання щодо продовження оренди земельної ділянки для завершення будівництва

На сесії Кременчуцької міської ради 25 квітня депутати відмовили у продовжені оренди земельної ділянки для завершення будівництва ТОВ «Моноліт-19». Ділянка надавалася для зведення 10-поверхового житлового будинку на вулиці Лікаря Бончука, 25 (колишня Генерала Манагарова) понад 10 років тому. Причиною відмови стало те, що на будівельному майданчику площею 5600 кв. м багато будівельного й побутового сміття, він належним чином не огороджений, а на ньому встановлений підйомний кран. Через це до довгобуду був вільний доступ дітей та молоді, що могло привести до травмування та викликало скарги місцевих жителів.

Тоді депутати зняли це питання з розгляду, вирішивши запросити забудовника на засідання земельної комісії.

Депутати хочуть розібратися з довгобудом на Раківці — оренду земельної ділянки забудовнику не продовжили

Сьогодні, 12 травня, на засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури заслухали співзасновника ТОВ «Моноліт-19» Володимира Чорнобука щодо перспектив завершення будівництва та впорядкування земельної ділянки. Він пояснив депутатам, що йдеться про незавершене будівництво другої черги багатоповерхового будинку — перша черга вже збудована та введена в експлуатацію.

За його словами, до 2016 року земельна ділянка фактично не використовувалася. Попередній забудовник планував оформити іпотечне кредитування з банком, який невдовзі збанкрутував. Потім ситуація ускладнилася пандемією та повномасштабним вторгненням російських військ.

Володимир Чорнобук не зміг відповісти на питання, коли планується завершити це будівництво, зазначивши, що ТОВ «Моноліт-19» має необхідні дозволи на його продовження та наразі переводить усю документацію згідно з чинними нормами ДБН в електронний кабінет.

— На нас зараз працює авторський проєктний інститут. Усі документи вже практично підготовлені, - пояснив він.

Володимир Чорнобук також повідомив, що навколо будівельного майданчика закінчують встановлювати огорожу, а сам майданчик вже поставили під охорону. Сміття з його території теж вивезли, а траву покосили. Наразі встановлюють грати на вікнах та балконах першого поверху, щоб не допустити проникнення у недобудову дітей та підлітків. На завершення усіх названих робіт забудовнику потрібно ще два тижні.

Голова депутатської комісії Сергій Порчирян доручив фахівцям управління контролю за станом благоустрою міськвиконкому через два тижні виїхати на місце та перевірити виконання усіх робіт щодо впорядкування земельної ділянки.

Лише після цього питання щодо продовження оренди земельної ділянки ТОВ «Моноліт-19» для завершення будівництва буде повторно винесене на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, сьогодні на засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури обговорили стандарти та критерії для визначення об’єктів, доступ до яких має бути обладнаний пандусами для людей з інвалідністю.