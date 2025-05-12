Розширення автомийки та будівництво багатоповерхівок: у Кременчуці відбулися громадські слухання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 209

Одним із питань було будівництво багатоповерхівки на місці дореволюційної історичної будівлі на розі вулиць Маслова та Мазепи

Розширення меж автомийки на Молодіжному на будівництво двох багатоповерхівок у центральній частині Кременчука — такі питання обговорювались сьогодні, 12 травня, на громадських слуханнях у Кременчуцькій міськраді.

Головував на комісії заступник міського голови Дмитро Кравченко. У залі на слуханнях присутні були 109 громадян, які й голосували за фактичні зміни до детального плану міста.

Першим розглянули питання щодо «Внесення змін до детального плану території по тупику Генерала Карбишева, 11 в м. Кременчук Полтавської області (нова назва — тупик Степовий)».

Як розповів Дмитро Кравченко, там зараз розташована автомийка. Її власники звернулися з проханням розширити територію на прилеглу земельну ділянку. Орієнтовний термін проведення робіт на цій ділянці становить до 5 років. Питань чи заперечень у присутніх це не викликало, тож це питання підтримали 108 присутніх.

Наступним обговорили питання щодо «Внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука». Мова тут ішла про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Софіївській у зв’язку із будівництвом на цьому місці нового багатоквартирного будинку із підземним паркінгом.

Попередньо у будинку буде 4 поверхи та загалом 16 квартир. Загальна площа земельної ділянки, на якій планують звести новий будинок — 1179 кв. м. Щодо цього питання у присутніх знову не виникло питань чи заперечень, тож проголосували так само практично всі — 108 зі 109 присутніх.

Також обговорили і зведення багатоповерхівки на розі вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова на місці дореволюційної будівлі, за яку нині борються кременчуцькі активісти.

Раніше повідомлялось, що на цьому місці планують звести 6-поверховий будинок. Проте сьогодні під час слухань Дмитро Кравченко повідомив, що поверхів у будинку буде 7. Будинок також матиме підземний паркінг, а на 1 та 2 поверхах розташовуватимуться нежитлові приміщення.

Дмитро Кравченко також відреагував і на публічні обговорення та спробу захистити старий будинок від знесення. За його словами, приміщення не має ніякої історичної цінності. Також не було ніяких зауважень чи заперечень щодо будівництва багатоповерхівки на цьому місці і від громади під час проведення попередніх слухань. Власне, ніяких питань у присутніх не виникло і цього разу — усі так само проголосували «за» зведення багатоповерхівки на місці старовинного будинку на перехресті вулиць Мазепи та Маслова.