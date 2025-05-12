Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Розширення автомийки та будівництво багатоповерхівок: у Кременчуці відбулися громадські слухання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 209

 

Одним із питань було будівництво багатоповерхівки на місці дореволюційної історичної будівлі на розі вулиць Маслова та Мазепи

Розширення меж автомийки на Молодіжному на будівництво двох багатоповерхівок у центральній частині Кременчука — такі питання обговорювались сьогодні, 12 травня, на громадських слуханнях у Кременчуцькій міськраді.

Головував на комісії заступник міського голови Дмитро Кравченко. У залі на слуханнях присутні були 109 громадян, які й голосували за фактичні зміни до детального плану міста.

Першим розглянули питання щодо «Внесення змін до детального плану території по тупику Генерала Карбишева, 11 в м. Кременчук Полтавської області (нова назва — тупик Степовий)». 

 

Як розповів Дмитро Кравченко, там зараз розташована автомийка. Її власники звернулися з проханням розширити територію на прилеглу земельну ділянку. Орієнтовний термін проведення робіт на цій ділянці становить до 5 років. Питань чи заперечень у присутніх це не викликало, тож це питання підтримали 108 присутніх.

Наступним обговорили питання щодо «Внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука». Мова тут ішла про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Софіївській у зв’язку із будівництвом на цьому місці нового багатоквартирного будинку із підземним паркінгом.

 

Попередньо у будинку буде 4 поверхи та загалом 16 квартир. Загальна площа земельної ділянки, на якій планують звести новий будинок — 1179 кв. м. Щодо цього питання у присутніх знову не виникло питань чи заперечень, тож проголосували так само практично всі — 108 зі 109 присутніх.

Також обговорили і зведення багатоповерхівки на розі вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова на місці дореволюційної будівлі, за яку нині борються кременчуцькі активісти.

 

Раніше повідомлялось, що на цьому місці планують звести 6-поверховий будинок. Проте сьогодні під час слухань Дмитро Кравченко повідомив, що поверхів у будинку буде 7. Будинок також матиме підземний паркінг, а на 1 та 2 поверхах розташовуватимуться нежитлові приміщення.

Дмитро Кравченко також відреагував і на публічні обговорення та спробу захистити старий будинок від знесення. За його словами, приміщення не має ніякої історичної цінності. Також не було ніяких зауважень чи заперечень щодо будівництва багатоповерхівки на цьому місці і від громади під час проведення попередніх слухань. Власне, ніяких питань у присутніх не виникло і цього разу — усі так само проголосували «за» зведення багатоповерхівки на місці старовинного будинку на перехресті вулиць Мазепи та Маслова.

Нагадаємо, на початку березня кременчуцькі активісти виступили проти знесення забудовниками історичної будівлі у центрі міста. Двоповерховий будинок на вулиці Мазепи, 13 звели у 1910 році за проєктом німецького архітектора. Сам будинок активісти називають збереженим зразком кременчуцької архітектури у стилі історизм з елементами неоренесансу та неоготики.


ПО ТЕМІ:

«Так стирається міська історія». Активісти показали, як у Кременчуці зносять 120-річну дореволюційну будівлю: відео


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: громадські слухання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх