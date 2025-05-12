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Надзвичайні новини

На Кременчуччині чоловік систематично знущався із дружини: йому призначили обмеження волі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 110 Коментарів: 1

 

Обвинувачений на суді свою провину визнав, а його дружина заявила, що сама його провокує

На Кременчуччині судили чоловіка за систематичне домашнє насильство стосовно своєї дружини: йому присудили два роки обмеження волі. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 7 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — пенсіонер, має інвалідність ІІІ групи, неодноразово був судимий, зокрема і за вчинення домашнього насильства.

Відомо, що протягом 2024 року чоловік мінімум двічі у стані алкогольного сп’яніння вчиняв психологічне насильство стосовно своєї дружини. Суд двічі призначав йому 680 грн штрафу та забороняв на певний час спілкування із жінкою: перший раз — на 10 днів, вдруге — на 3 дні.

Цьогоріч у лютому обвинувачений знову почав знущатися з дружини — п’яним почав лаяти її, хапати за волосся, принижувати та погрожувати фізичною розправою. Цього разу кривднику знову заборонили із жінкою спілкуватися на 2 доби.

На суді обвинувачений свою провину у скоєному визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та попросив суворо його не карати. А от його дружина заявила, що претензій до свого чоловіка не має і це вона сама його провокує на подібні вчинки.

Ознайомившись з усіма матеріалами суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 2 років та 1 місяця обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно полтавця засудили до 5 років за домашнє насильство і крадіжки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду домашнє насильство
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Коментарі: 1

1 462
Andron777:
Сьогодні, 18:22

То тоді треба і дружину карати, щоб не провокувала інваліда smile


0 0

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