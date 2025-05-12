На Полтавщині пенсіонер з онукою заблукали в лісі: знайшли їх аж наступного дня

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 138 Коментарів: 1

На Полтавщині пенсіонер разом з онукою заблукали в лісі: знайшли їх правоохоронці аж наступного дня. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про зникнення 68-річного чоловіка та 11-річної дівчини учора близько 23.00 10 травня повідомила їхня родичка. За її словами, вони пішли гуляти до лісу і не повернулися до настання темряви.

Як повідомляють у поліції, зниклих шукали протягом усієї ночі. Близько 6.00 чоловіка з дитиною помітили на околиці села Маячка. Медична допомога їм не знадобилася, а поліціянти допомогли зниклим дістатися додому.

У поліції також нагадують, що під час дії воєнного стану на Полтавщині відвідувати ліси заборонено.

Нагадаємо, кілька років тому на Полтавщині у лісі заблукала сім'я грибників.