Сьогодні, 12 травня, до кінця доби синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Кременчуці та на Полтавщині: в області очікуються грози. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
Зокрема, грози очікуються у західному регіоні області.
У зв’язку із цим на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Також синоптики попереджають, що 13 та 14 травня в області також очікуються дощі.
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