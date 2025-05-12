До кінця доби на Полтавщині прогнозують дощі та грози — синоптики

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 58

У гідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Сьогодні, 12 травня, до кінця доби синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Кременчуці та на Полтавщині: в області очікуються грози. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Зокрема, грози очікуються у західному регіоні області.

У зв’язку із цим на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Також синоптики попереджають, що 13 та 14 травня в області також очікуються дощі.