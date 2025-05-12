Іноземець виманив у жінок понад 600 тисяч гривень — поліція

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 48 Коментарів: 1

Поліція викрила 53-річного іноземця, який ошукав щонайменше трьох українок на понад пів мільйона гривень. Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловік знайомився з жінками через соцмережі, видаючи себе за військового з інших країн.

Зловмисник проживає в Україні з 2021 року, орендує житло в Полтаві та має посвідку на постійне проживання. Попри те, що офіційно одружений, знайомився з жінками онлайн, обіцяв переїхати до України, жити разом і надсилати цінні подарунки.

Після встановлення контакту він повідомляв про «посилки» з особистими речами та просив гроші — на нібито оплату доставки або розмитнення. Надалі зв’язок підтримував під іншим іменем, представляючись працівником митниці чи кур’єром.