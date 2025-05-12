Іноземець виманив у жінок понад 600 тисяч гривень — поліція

Поліція викрила 53-річного іноземця, який ошукав щонайменше трьох українок на понад пів мільйона гривень. Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловік знайомився з жінками через соцмережі, видаючи себе за військового з інших країн.
Зловмисник проживає в Україні з 2021 року, орендує житло в Полтаві та має посвідку на постійне проживання. Попри те, що офіційно одружений, знайомився з жінками онлайн, обіцяв переїхати до України, жити разом і надсилати цінні подарунки.
Після встановлення контакту він повідомляв про «посилки» з особистими речами та просив гроші — на нібито оплату доставки або розмитнення. Надалі зв’язок підтримував під іншим іменем, представляючись працівником митниці чи кур’єром.
Слідчі задокументували три факти шахрайства, скоєні у 2023–2025 роках. Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень.
Розслідування триває.
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