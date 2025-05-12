На Полтавщині лелеки звили гніздо на електродротах: енергетики перенесли його у безпечне місце

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 171

Через гніздо на дротах часто ставалися короткі замикання, а у місцевих жителів траплялися перебої з електрикою

В одному з сіл Кобеляцької громади пара лелек звила гніздо на електродротах: енергетики «переселили» птахів у безпечніше місце. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Відомо, що жителі села почали скаржитися на неякісну напругу та перебої з електроенергією удома. Енергетики обстежили лінію і виявили лелече гніздо просто на електродротах. А тертя гілок об дроти викликало короткі замикання. Працівники «Полтаваобленерго» вирішили не тільки прибрати гніздо із дротів, а й перенести його у безпечніше місце.

Енергетики змайстрували металеву конструкцію, яка б підтримувала гніздо на бетонній електроопорі. Спеціалісти додають: лелекам нове місце сподобалося і вони уже перелетіли туди у гніздо.

У Кобеляцькій філії «Полтаваобленерго» зауважили, що планують і надалі виготовляти такі металеві конструкції, аби підтримувати пташині гнізда. Зокрема, робитимуть це у період, коли птахи відлітають у теплі краї, аби менше їх турбувати.

Нагадаємо, нещодавно у гнізді лелек Грицика й Одарки на Полтавщині вилупилися двоє лелеченят.