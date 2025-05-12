Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 13 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
бульвар Автокразівський, 65, 67, 69, 73, 73А, 85
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Миру, 4А
вул. Платухіна, 20–37
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Соборна, 34/32
вул. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30–79
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Чередницький, 4
пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3–10
пр. 3-й Кохнівський, 4–18
туп. 1-й Парковий, 3–8
туп. 2-й Парковий, 3–8/2
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пров. Житлобудівний, 2/34–16
пр. Житлобудівний, 3–20/11
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
вул. Господарська, 1–38
пров. Господарський, 3–10А
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Нижня, 1–28
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Щаслива, 33.
пров. Бахмацький, 1–20
вул. Карпенка-Карого, 2–60
вул. Кохнівська, 2/1–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30
вул. Салганна, 3–65
пров. 1-й Деповський, 3–21
туп. 1–4-й Малокохнівські
вул. Давида Кострова, 2/37
пров. Динамівський, 2–13
вул. Івана Багряного, 1/39–21
вул. Івана Богуна, 2А–12/1
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Капітана Мовчана, 1–26
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Композитора Вербицького, 1–16
вул. Максима Кривоноса, 1А–92
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Марії Примаченко, 2–25
туп. Миколи Сціборського, 7
пров. Новогеоргіївський, 10А
вул. Павла Скоропадського, 2–26
вул. Панаса Мирного, 5–15
пров. Панаса Мирного, 3
вул. Паризька, 2/32–14/35
пров. Парковий, 1/2–27
пров. Південний, 1/29–26
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 10
вул. Щаслива, 2–40.
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Джерельна, 3–19
вул. Київська, 64–121
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчинського, 16–49
вул. Ярова, 1–7
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Рівненський, 13А–25
туп. Степовий, 1–9
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Соснівка
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
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