У Кременчуці жінок запрошують на тренінг із самозахисту та асертивності (афіша)

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 3

Громадська організація «Лідерка» проводить у Кременчуці дводенний тренінг для жінок від 18 років за методикою WenDo — про самозахист і асертивність. Тренінг відбудеться 17 та 18 травня з 10.00 до 16.00.

Тренеркою заходу буде Ніна Гаєвська — сертифікована фахівчиня з самозахисту для жінок і дівчат. У програмі тренінгу — як розпізнати загрозливі ситуації, захищати власні кордони, користуватися голосом і позами, щоб знизити ризик насильства.

Захід безкоштовний. Для учасниць організатори забезпечують обіди та перерви.

Місце проведення: Кременчук, вул. Університетська (Першотравнева), 1, каб. 12.

Для участі обов’язкова реєстрація.

Тренінг проводять у межах проєкту «Твій рух вперед», який ГО «Лідерка» реалізує за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги.