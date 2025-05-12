Громадська організація «Лідерка» проводить у Кременчуці дводенний тренінг для жінок від 18 років за методикою WenDo — про самозахист і асертивність. Тренінг відбудеться 17 та 18 травня з 10.00 до 16.00.
Тренеркою заходу буде Ніна Гаєвська — сертифікована фахівчиня з самозахисту для жінок і дівчат. У програмі тренінгу — як розпізнати загрозливі ситуації, захищати власні кордони, користуватися голосом і позами, щоб знизити ризик насильства.
Захід безкоштовний. Для учасниць організатори забезпечують обіди та перерви.
Місце проведення: Кременчук, вул. Університетська (Першотравнева), 1, каб. 12.
Для участі обов’язкова реєстрація.
Тренінг проводять у межах проєкту «Твій рух вперед», який ГО «Лідерка» реалізує за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.