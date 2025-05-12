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Українці отримали 443 млн грн Національного кешбеку за березень — Мінекономіки

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 76

 

Загальна сума виплачених за купівлю товарів українського виробництва коштів становить вже близько 2 млрд грн

Понад 3,4 млн українців отримали кешбек за купівлю товарів українського виробництва за березень. Загальна сума виплачених коштів за програмою «Національний кешбек» становить 443 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Виплати отримали учасники програми, які активували картки для виплат Національного кешбеку в застосунку «Дія».

За увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

  • за вересень — 37,2 млн грн
  • за жовтень — 119,2 млн грн
  • за листопад — 232 млн грн
  • за грудень і січень — 714 млн грн
  • за лютий — 384 млн грн
  • за березень — 443 млн грн

На що можна витратити кешбек

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті.

Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу,

що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

Приєднатися до програми можна за посиланням. 

Нагадаємо, 25 березня ми повідомляли, що уряд завершив виплати «Зимової єПідтримки». За цією програмою 14,4 млн громадян отримали по 1000 грн.

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Національний кешбек Міністерство економіки єПідтримка
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