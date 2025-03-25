Виплати «Зимової єПідтримки» завершені: державною допомогою скористалися 14,4 млн громадян

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 407

Уряд завершив виплати «Зимової єПідтримки» за заявками в «Дії» та через банки-партнери. Ще 703 млн грн допомоги українці отримали за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Серед них — 124,5 тисячі виплат на дітей. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

— Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії, — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявки на виплату допомоги по програмі приймали до 28 лютого 2025 року. Ті заявки, що були подані через «Укрпошту», опрацюють до кінця квітня.

Отримані кошти можна використати на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі — перелік доступний на сайті

Також можна витратити 1000 грн чи частку цієї суми на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Програма «Зимова єПідтримка» була ініційована Президентом України Володимиром Зеленським з метою надання соціальної підтримки громадянам у складний зимовий період. Кожен, хто перебував на підконтрольній Україні території і потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 грн для себе та своїх дітей через «Дію» та банки-партнери або отримати її через «Укрпошту».

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, ми писали, що станом на 17 лютого понад 13 млн українців подали заявки на отримання одноразової державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» в розмірі 1000 грн, з яких понад 12 млн її отримали. Більшість українців подавали заявки через «Дію».

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.