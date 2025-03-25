У нападі на військового РТЦК та СП у Кременчуці постраждав начальник відділу ОМР: подробиці справи (уточнено)

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Слідчий суддя ухвалив рішення накласти арешт на травматичний пістолет, магазини, патрони та ніж, визнавши їх речовими доказами у справі

Крюківський районний суд задовольнив клопотання Кременчуцької окружної прокуратури щодо арешту майна, вилученого під час розслідування нападу на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 24 березня.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 19 березня, о 06.57, на вулиці Андріївській, 15 під час перевірки документів 47-річний чоловік раптово дістав травматичний пістолет «Форт-12» та вистрілив у бік працівників поліції та ТЦК. Травми отримав начальник відділу організаційно-мобілізаційної роботи.

Після інциденту на місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні та вибухотехніки.

Що вилучили правоохоронці

Згідно з протоколом огляду місця події, на відкритій ділянці неподалік будинку № 15 на вул. Андріївській виявили та вилучили:

травматичний пістолет «Форт-12» чорного кольору з магазином;

14 патронів із магазину (13 із маркуванням «ПНД9П 9 mm» та один «HSA 9 mm P.A.»);

1 патрон, що залишався у каналі ствола (маркування «HSA 9 mm P.A.»);

гільзу (маркування «HSA 9 mm P.A.»).

Під час повторного огляду місця події (з 11.03 до 11.32) вилучили:

запасний магазин до пістолета,

15 патронів (10 «ПНД9П 9 mm» та 5 «HSA 9 mm P.A.»),

розкладний ніж чорного кольору.

Усі вилучені предмети визнали речовими доказами та направили до сховища речових доказів Кременчуцького районного управління поліції.

Судове рішення

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт вилучених речей, аргументуючи це необхідністю їх збереження як доказів у кримінальному провадженні. Слідчий суддя ухвалив рішення накласти арешт на травматичний пістолет, магазини, патрони та ніж, визнавши їх речовими доказами у справі.

Також суд роз’яснив, що власник майна або його представник може звернутися із клопотанням про скасування арешту, якщо доведе його необґрунтованість або відсутність необхідності подальшого утримання доказів.

Нагадаємо, чоловікові, який у Кременчуці вистрелив у військовослужбовця 19 березня, повідомили про підозру. Слідство триває в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості травм у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.