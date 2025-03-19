У Кременчуці чоловік поранив військового РТЦК та СП — поліція

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 311

Житель Кременчука вистрілив у військового Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поранив його ногу. Правоохоронці вилучили зброю. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Інцидент стався сьогодні, 19 березня, близько 7.00. Під час патрулювання Кременчук наряд патрульної поліції та працівники РТЦК побачили «підозрілого перехожого». При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового, поранив йому ногу.

— Патрульні поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Водночас очевидці у телеграм-каналах повідомляли, що при затриманні чоловіка били ногами, на зауваження від перехожих не звертали уваги.