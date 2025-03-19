У Кременчуці чоловік поранив військового РТЦК та СП — поліція

Житель Кременчука вистрілив у військового Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поранив його ногу. Правоохоронці вилучили зброю. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Інцидент стався сьогодні, 19 березня, близько 7.00. Під час патрулювання Кременчук наряд патрульної поліції та працівники РТЦК побачили «підозрілого перехожого». При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового, поранив йому ногу.
Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Водночас очевидці у телеграм-каналах повідомляли, що при затриманні чоловіка били ногами, на зауваження від перехожих не звертали уваги.
Нагадаємо, у лютому у Пирятині вистрілили у військовослужбовця ТЦК та СП. Солдат загинув.
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