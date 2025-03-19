Полтавський ОТЦК прокоментував напад на військового у Кременчуці — стрілку може загрожувати довічне

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 1 118

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували на своїй сторінці у Facebook сьогоднішній напад на військовослужбовців та поліцейського, коли житель Кременчука вистрілив с травматичної зброї у військового.

— Подія сталася під час заходів оповіщення. Військовослужбовці ТЦК та СП зупинили громадянина, який на вимогу представити військово-облікові документи дістав з кишені пістолет. Поліціянт, що входив до складу групи оповіщення, намагався знешкодити нападника, проте той вистрілив у ногу офіцера Збройних Сил України з травматичного пістолета. Чоловіка затримала поліція, зброю вилучили. Постраждалому військовому медики «швидкої» надали допомогу на місці, — йдеться в інформації Полтавського ОТЦК.

Військові також додали до якої відповідальності буде притягнутий нападник та яке покарання йому може призначити суд, а також звернулися до громадян з проханням «утриматися від маніпуляцій» стосовно цього випадку.

— Слідчо-оперативна група поліції встановила, що правопорушником є місцевий 47-річний мешканець (1977 року народження). Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Напад на поліцейського, посягання на життя військового, хуліганство можуть бути кваліфіковані як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність включно з довічним позбавленням волі. Не руйнуйте життя собі і своїм близьким! — закликали в Полтавському ОТЦК.

На Івано-Франківщині чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК та втік — його затримали

Нагадаємо, що сьогодні близько 7.00 житель Кременчука вистрілив у військового Кременчуцького районного ТЦК та СП і поранив його в ногу. Правоохоронці вилучили зброю. Під час патрулювання Кременчука наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили «підозрілого перехожого». При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового, Поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому надали медичну допомогу. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нещодавно ми писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це та «червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на «випадки приниження та агресії щодо наших захисників». Про це генерал Драпатий повідомив на своєму телеграм-каналі.

— Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів, — написав генерал-майор.

Михайло Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

«Кременчуцький Телеграф» 1-го лютого повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.