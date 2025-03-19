У Полтаві учень повідомив про терористичний акт у школі: перед судом постануть його батьки

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Учора, 18 березня, учень однієї із полтавських шкіл повідомив про загрозу терористичного акту у закладі освіти. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, близько 13.00 до Полтавського райуправління поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу терористичного акту в одній зі шкіл обласного центру. На місце виїхали усі відповідні спецслужби, із дотриманням усіх заходів безпеки учнів та персонал школи із приміщення евакуювали. Правоохоронці перевірили заклад, проте нічого небезпечного так і не виявили.

Згодом поліціянти знайшли й того, хто неправдиве повідомлення надіслав - ним виявився 11-річний шестикласник цієї ж школи. Із дитиною проведуть превентивну роботу, а от стосовно його батьків склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, днями у Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, який неодноразово надсилав фейкові повідомлення про замінування критичної інфраструктури та інших об'єктів.