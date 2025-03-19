Замість грошей за підрив поліцейських молодик отримає 10 років ув’язнення за зраду

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СБУ затримала ще одного агента РФ, який намагався підірвати поліцейських, що мали прибути за фейковим викликом

Контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині. Затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі та повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.

На місці події нейтралізували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами й детонатором з дистанційним керуванням. У разі прибуття поліціянтів до вибухової «пастки», агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого росіяни завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей». Він прибув до обумовленого схрону та забрав звідти складники до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.

Після вчинення теракту росіяни обіцяли своєму агенту «винагороду», яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.

Утім, замість грошей від окупантів зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 березня ми писали, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

7 березня ми писали, що у Рівному затримали російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК. Жінка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян. Російська спецслужба планувала підірвати вибуховий пристрій разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до місця спланованого теракту. Їй врятували життя, щоправда, найближчі 10 років вона проведе у в’язниці.

19 лютого ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

— Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування — одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot , — закликають в СБУ.

Росіяни розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК — Центр протидії дезінформації

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно повідомляв, що СБУ та Нацполіція затримали двох російських агентів, які здійснили теракт на Хмельниччині 5 лютого. Вони «втемну» використали кур’єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначила російська спецслужба.

Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення. Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

1-го лютого у Рівненському обласному ТЦК стався сильний вибух. За даними поліції, загинув один військовослужбовець ТЦК, ще шестеро працівників та військових отримали поранення.

2-го лютого, стався вибух на території Павлоградського районного ТЦК. Легке поранення отримав один із військовослужбовців. Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які намагалися зірвати мобілізацію. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.