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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліція затримала чоловіка, який повідомив про замінування критичної інфраструктури

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 132 Коментарів: 2

 

Правопорушник причетний до серії інших хибних повідомлень про замінування

16 березня, близько 14.30 до відділу № 1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування в обласному центрі об'єкта критичної інфраструктури. Поліція швидко встановила особу правопорушника та відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Після надходження повідомлень про замінування об'єкта на місце події прибули вибухотехніки та слідчі, а також інші екстрені служби міста. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Водночас правоохоронці розпочали пошуки особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про замінування.

— Поліціянти упродовж кількох годин встановили та затримали особу, яка здійснила неправдиве повідомлення про замінування приміщення. Правопорушником виявився місцевий 31-річний мешканець. Також поліціянти встановили, що чоловік причетний до серії інших неправдивих повідомлень про замінування будівель критичної інфраструктури в обласному центрі. Фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу, — зазначив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція не хоче шукати його вкрадений телефон

Нагадаємо, останнім часом у Кременчуці майже щодня надходять повідомлення про замінування навчальних закладів і торгівельних центрів. Зокрема, сьогодні, 17 березня, о 9.00 знову надійшло повідомлення про замінування.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області нашому виданню розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини замінування затримали Полтава
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Коментарі: 2

1 359
Andron777:
Сьогодні, 12:10

От якби таким гнидам давали не 8 років, а реальних 15 то думаю охочих на такі дії поменшало б в рази.


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5 031
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:28

Цитата: Andron777
не 8 років
а 8 років то мало? 😂 Якщо є дибіли шо таке роблять, то хоч 20 років зроби....


0 0

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