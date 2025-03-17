У Полтаві поліція затримала чоловіка, який повідомив про замінування критичної інфраструктури

16 березня, близько 14.30 до відділу № 1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування в обласному центрі об'єкта критичної інфраструктури. Поліція швидко встановила особу правопорушника та відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Після надходження повідомлень про замінування об'єкта на місце події прибули вибухотехніки та слідчі, а також інші екстрені служби міста. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Водночас правоохоронці розпочали пошуки особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про замінування.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція не хоче шукати його вкрадений телефон
Нагадаємо, останнім часом у Кременчуці майже щодня надходять повідомлення про замінування навчальних закладів і торгівельних центрів. Зокрема, сьогодні, 17 березня, о 9.00 знову надійшло повідомлення про замінування.
«Кременчуцький Телеграф» писав, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області нашому виданню розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
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