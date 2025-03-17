Податки для ФОПів в уряді поки підвищувати не планують — Мінфін

Проте в уряді залишаються плани щодо реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
У Міністерстві фінансів України спростували інформацію та чутки щодо підвищення податків для ФОП. Про це у понеділок, 17 березня, повідомила пресслужба відомства.
— Анонімні телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер, - зазначається в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що «законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи».
Та зауважили, що це може відбутися «не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках».
Окрім того, в Міністерстві фінансів пообіцяли, що «цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів».
— Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України, — резюмували у Мінфіні.
Це спростування інформації було викликано тим, що багато ЗМІ та Телеграм-каналів останніми днями поширювали інформацію про нібито запланований перегляд умов роботи та підвищення податків для ФОПів.
Ці публікації посилалися на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році. У ньому йдеться про те, що реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік «після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії». У 2024 році цей пункт не був виконаний.
Згідно з Національною стратегією доходів, реформа буде спрямована на впровадження наступних змін, у порівнянні з чинної моделлю спрощеної системи оподаткування:
- Під час перехідного періоду, який триватиме 3 роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб 3 групи будуть поступово збільшуватися до розміру звичайної ставки податку на прибуток (зараз 18%). Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.
- Друга та третя групи спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3% для торгівельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17% для низки послуг.
- Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі спрощеної системи оподаткування, буде переглянутий з метою скорочення шляхом високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу.
- До платників спрощеної системи оподаткування об’єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО).
- Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників спрощеної системи оподаткування.
- Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи спрощеної системи оподаткування, базу оподаткування буде розширено.
- Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток.
- Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: finteco.com.ua