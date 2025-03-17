Податки для ФОПів в уряді поки підвищувати не планують — Мінфін

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У Міністерстві фінансів України спростували інформацію та чутки щодо підвищення податків для ФОП. Про це у понеділок, 17 березня, повідомила пресслужба відомства.

— Анонімні телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер, - зазначається в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що «законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи».

Та зауважили, що це може відбутися «не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках».

Окрім того, в Міністерстві фінансів пообіцяли, що «цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів».

— Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України, — резюмували у Мінфіні.

Це спростування інформації було викликано тим, що багато ЗМІ та Телеграм-каналів останніми днями поширювали інформацію про нібито запланований перегляд умов роботи та підвищення податків для ФОПів.

Ці публікації посилалися на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році. У ньому йдеться про те, що реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік «після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії». У 2024 році цей пункт не був виконаний.

Згідно з Національною стратегією доходів, реформа буде спрямована на впровадження наступних змін, у порівнянні з чинної моделлю спрощеної системи оподаткування: