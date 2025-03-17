У Полтаві Renault Master збив жінку: постраждала в лікарні

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 296

16 березня близько 10.30 на вулиці Героїв АТО у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — Renault Master, рухаючись заднім ходом, збив 77-річну жінку. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За кермом автомобіля перебував 32-річний водій. Постраждалу з травмами госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що вчора у центрі Кременчука сталася масштабна ДТП з потерпілими за участю 4 автомобілів.