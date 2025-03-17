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На них покладена ключова роль у підтримці обороноздатності: в Україні відзначають День мобілізаційного працівника

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 33

 

Саме цього дня 11 років тому в Україні розпочалася перша хвиля часткової мобілізації

Сьогодні, 17 березня, в Україні відзначають День мобілізаційного працівника — професійне свято тих, хто відповідає за мобілізаційну підготовку, комплектування військ особовим складом та матеріально-технічне забезпечення мобілізаційних заходів.

Попередньо, за наказом міністра оборони у 2000 році, цей день відзначали 14 вересня. Проте у 2017 році це професійне свято перенесли на 17 березня. Саме цього дня у 2014 році в Україні розпочалася перша хвиля часткової мобілізації. 

Нині на мобілізаційних працівників покладена ключова роль у підтримці обороноздатності України, здійснюючи облік військовозобов’язаних, організацію призову та мобілізації.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» долучається до привітання усіх військовослужбовців та працівників, які виконують свої завдання в ім’я обороноздатності України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 березня, в Україні відзначали День українського добровольця.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: мобілізація
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