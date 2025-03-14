На урочистостях до Дня добровольця, які відбулися у Полтаві, Кременчуцьке ДФТГ №3 назвали кращим в області

Учора, 13 березня, напередодні Дня добровольця у Полтаві відбулися урочистості з цієї нагоди. На зібрання були запрошені й добровольці з Кременчуцького ДФТГ № 3, яке є єдиним добровольчим формуванням на території Кременчука та Кременчуцького району.
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут відзначив важливість добровольчого руху, який розпочався з 2014 року, та подякував усім добровольцям, які захищали і зараз захищають Україну від російських загарбників.
Він особливо відмітив добровольців ДФТГ, серед яких кращим назвав Кременчуцьке ДФТГ № 3. Серед шістьох нагороджених на урочистому зібранню було четверо добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3, яким вручили почесні грамоти Полтавської ОВА. Це:
У Кременчуці призначать нового командира добровольчого формування № 3: ним стане капітан Григорій Мілітинський
Урочистості завершилися концертом творчих колективів області та артистів Полтавської обласної філармонії.
Командир єдиного добровольчого формування Кременчуцького району Андрій Чуйко вирішив звільнитися
Добровольці ДФТГ захищають небо над Кременчуком, а їх командира Андрія Чуйка нагородила Полтавська обласна рада
Варто нагадати, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) — це передбачені законом військові загони, які створені за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну, та виконують окремі бойові завдання. Вони не отримують зарплати від держави, а їх матеріальне забезпечення цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Усі вони не могли потрапити до складу ЗСУ за різних причин, зазвичай через вік та стан здоров’я. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 69!
В бій ідуть одні «старики»: добровольці ДФТГ готові до захисту Кременчука від ворога
На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням Командувача Сил ТрО вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчука та Кременчуцького району.
Саме це формування, яким раніше командував Андрій Чуйко, а зараз командує Григорій Мілітінський має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.
Бойове навчання з добровольцями проводили з перших днів формування ДФТГ, залучаючи до цього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин. Це щотижневі заняття з тактики, тактичної медицини, топографії, інженерної та вогневої підготовки. Щомісячно з добровольцями проводяться навчальні стрільби з різних видів сучасної та раритетної зброї.
Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах влучно вражали цілі з раритетних кулеметів
Високий рівень підготовки добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3 був оцінений у військах, про що свідчить запрошення інструкторів ДФТГ для допідготовки поповнення однієї з бойових бригад, що тримає оборону на фронті. Це унікальний досвід, адже військових навчали цивільні, якими по суті є добровольці ДФТГ.
Інструктори Кременчуцького ДФТГ прямо на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ
Зазначимо, що інструктори добровольчого формування мають бойовий досвід, а цивільними вони стали після звільнені з ЗСУ за віком чи станом здоров’я — після поранень та контузій.
Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі бойових бригад.
Понад 100 колишніх добровольців Кременчуцького ДФТГ зараз воюють на фронті — чому не всі
Про це розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Чуйко. Він нагадав, що один із його побратимів — Вадим Китаєв, який воював у складі бригади «Азов», загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
Кременчуцькі добровольці захищатимуть місто від «Шахедів», а 82 з них вже воюють на фронті
«Кременчуцький Телеграф» вітає усіх добровольців з їх святом та дякує бійцям єдиного у нашому районі добровольчого формування — Кременчуцького ДФТГ № 3, які виконують завдання територіальної оборони району, зокрема захищають небо над Кременчуком.
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