Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Війна

На урочистостях до Дня добровольця, які відбулися у Полтаві, Кременчуцьке ДФТГ №3 назвали кращим в області

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 348

Керівник Полтавського ОВа нагородив добровольця Кременчуцького ДФТГ №3 Олександра Карякіна 

Чотирьох добровольців з Кременчуцького ДФТГ №3 нагородили почесними грамотами Полтавської ОВА

Учора, 13 березня, напередодні Дня добровольця у Полтаві відбулися урочистості з цієї нагоди. На зібрання були запрошені й добровольці з Кременчуцького ДФТГ № 3, яке є єдиним добровольчим формуванням на території Кременчука та Кременчуцького району.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут відзначив важливість добровольчого руху, який розпочався з 2014 року, та подякував усім добровольцям, які захищали і зараз захищають Україну від російських загарбників.

 

Він особливо відмітив добровольців ДФТГ, серед яких кращим назвав Кременчуцьке ДФТГ № 3. Серед шістьох нагороджених на урочистому зібранню було четверо добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3, яким вручили почесні грамоти Полтавської ОВА. Це:

  • в. о. командира ДФТГ № 3 капітан запасу Григорій Мілітінський;
  • Олександр Карякін;
  • Олександр Пікуленко;
  • Валерій Скрипник.

 

У Кременчуці призначать нового командира добровольчого формування № 3: ним стане капітан Григорій Мілітинський

— Вони першими стали на захист держави. Люди різних професій і віку. Без вагань і страху, за покликом серця взяли до рук зброю для захисту країни. 11 років тому до Нових Петрівців на підготовку відправились бійці Самооборони Майдану. Згодом вони сформували перший добровольчий батальйон. Їхній вчинок — приклад патріотизму і відданості, честі та гідності… Вдячні за сміливість, стійкість і силу, яка здобуває нашій країні перемогу та справедливий мир. Вічна пам’ять тим, хто навіки в строю. Слава Україні! Героям слава! - написав Володимир Когут у своєму Телеграм-каналі.

Урочистості завершилися концертом творчих колективів області та артистів Полтавської обласної філармонії.

  

Командир єдиного добровольчого формування Кременчуцького району Андрій Чуйко вирішив звільнитися

— Було приємно, що керівництво області зібрало нас та відзначило добровольців. А ще більш приємно, що Кременчуцьке ДІТГ № 3 назвали кращим в області за рівнем підготовки та виконання завдань, - поділився своїми враженнями колишній командир ДФТГ № 3, який його створював, підполковник у відставці Андрій Чуйко.

Добровольці ДФТГ захищають небо над Кременчуком, а їх командира Андрія Чуйка нагородила Полтавська обласна рада

 

Хто такі добровольці ДФТГ

Варто нагадати, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) — це передбачені законом військові загони, які створені за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну, та виконують окремі бойові завдання. Вони не отримують зарплати від держави, а їх матеріальне забезпечення цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Усі вони не могли потрапити до складу ЗСУ за різних причин, зазвичай через вік та стан здоров’я. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 69!

 

В бій ідуть одні «старики»: добровольці ДФТГ готові до захисту Кременчука від ворога

На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням Командувача Сил ТрО вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчука та Кременчуцького району.

Саме це формування, яким раніше командував Андрій Чуйко, а зараз командує Григорій Мілітінський має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

 

ДФТГ, як «навчальний центр» ЗСУ

Бойове навчання з добровольцями проводили з перших днів формування ДФТГ, залучаючи до цього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин. Це щотижневі заняття з тактики, тактичної медицини, топографії, інженерної та вогневої підготовки. Щомісячно з добровольцями проводяться навчальні стрільби з різних видів сучасної та раритетної зброї.

Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах влучно вражали цілі з раритетних кулеметів

 

Високий рівень підготовки добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3 був оцінений у військах, про що свідчить запрошення інструкторів ДФТГ для допідготовки поповнення однієї з бойових бригад, що тримає оборону на фронті. Це унікальний досвід, адже військових навчали цивільні, якими по суті є добровольці ДФТГ.

Інструктори Кременчуцького ДФТГ прямо на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

Зазначимо, що інструктори добровольчого формування мають бойовий досвід, а цивільними вони стали після звільнені з ЗСУ за віком чи станом здоров’я — після поранень та контузій.

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі бойових бригад.

 

Понад 100 колишніх добровольців Кременчуцького ДФТГ зараз воюють на фронті — чому не всі

Про це розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Чуйко. Він нагадав, що один із його побратимів — Вадим Китаєв, який воював у складі бригади «Азов», загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Кременчуцькі добровольці захищатимуть місто від «Шахедів», а 82 з них вже воюють на фронті

 

«Кременчуцький Телеграф» вітає усіх добровольців з їх святом та дякує бійцям єдиного у нашому районі добровольчого формування — Кременчуцького ДФТГ № 3, які виконують завдання територіальної оборони району, зокрема захищають небо над Кременчуком.

ПО ТЕМІ:

Бійці Кременчуцького добровольчого куреня опановують американську зброю на стрільбищі

«Ми готові стати на захист країни»: бійців Кременчуцького ДФТГ №3 нагородили у День добровольця

«Потрапили у засідку, в якій загинуло 13 побратимів» — розповідь пораненого десантника з Кременчука

Бійці ДФТГ №3 готуються до оборони Кременчука та району: репортаж з польового виходу

«Потрапили у засідку, в якій загинуло 13 побратимів» — розповідь пораненого десантника з Кременчука

3
Автор: Віктор Крук
Теги: добровольці добровольче формування ДФТГ Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх