На урочистостях до Дня добровольця, які відбулися у Полтаві, Кременчуцьке ДФТГ №3 назвали кращим в області

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Учора, 13 березня, напередодні Дня добровольця у Полтаві відбулися урочистості з цієї нагоди. На зібрання були запрошені й добровольці з Кременчуцького ДФТГ № 3, яке є єдиним добровольчим формуванням на території Кременчука та Кременчуцького району.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут відзначив важливість добровольчого руху, який розпочався з 2014 року, та подякував усім добровольцям, які захищали і зараз захищають Україну від російських загарбників.

Він особливо відмітив добровольців ДФТГ, серед яких кращим назвав Кременчуцьке ДФТГ № 3. Серед шістьох нагороджених на урочистому зібранню було четверо добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3, яким вручили почесні грамоти Полтавської ОВА. Це:

в. о. командира ДФТГ № 3 капітан запасу Григорій Мілітінський;

Олександр Карякін;

Олександр Пікуленко;

Валерій Скрипник.

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— Вони першими стали на захист держави. Люди різних професій і віку. Без вагань і страху, за покликом серця взяли до рук зброю для захисту країни. 11 років тому до Нових Петрівців на підготовку відправились бійці Самооборони Майдану. Згодом вони сформували перший добровольчий батальйон. Їхній вчинок — приклад патріотизму і відданості, честі та гідності… Вдячні за сміливість, стійкість і силу, яка здобуває нашій країні перемогу та справедливий мир. Вічна пам’ять тим, хто навіки в строю. Слава Україні! Героям слава! - написав Володимир Когут у своєму Телеграм-каналі.

Урочистості завершилися концертом творчих колективів області та артистів Полтавської обласної філармонії.

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— Було приємно, що керівництво області зібрало нас та відзначило добровольців. А ще більш приємно, що Кременчуцьке ДІТГ № 3 назвали кращим в області за рівнем підготовки та виконання завдань, - поділився своїми враженнями колишній командир ДФТГ № 3, який його створював, підполковник у відставці Андрій Чуйко.

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Хто такі добровольці ДФТГ

Варто нагадати, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) — це передбачені законом військові загони, які створені за згоди органів місцевого самоврядування та територіальних органів військового управління. Добровольці не є військовослужбовцями, але готуються до того, щоб зі зброєю в руках боронити Україну, та виконують окремі бойові завдання. Вони не отримують зарплати від держави, а їх матеріальне забезпечення цілком покладається на територіальні громади. Серед добровольців багато пенсіонерів, а ті, хто працюють, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Усі вони не могли потрапити до складу ЗСУ за різних причин, зазвичай через вік та стан здоров’я. Середній вік добровольців ДФТГ — понад 50 років, а найстаршому вже виповнилося 69!

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На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням Командувача Сил ТрО вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчука та Кременчуцького району.

Саме це формування, яким раніше командував Андрій Чуйко, а зараз командує Григорій Мілітінський має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

ДФТГ, як «навчальний центр» ЗСУ

Бойове навчання з добровольцями проводили з перших днів формування ДФТГ, залучаючи до цього ветеранів з бойовим досвідом, та військовослужбовців-інструкторів з військових частин. Це щотижневі заняття з тактики, тактичної медицини, топографії, інженерної та вогневої підготовки. Щомісячно з добровольцями проводяться навчальні стрільби з різних видів сучасної та раритетної зброї.

Бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах влучно вражали цілі з раритетних кулеметів

Високий рівень підготовки добровольців Кременчуцького ДФТГ № 3 був оцінений у військах, про що свідчить запрошення інструкторів ДФТГ для допідготовки поповнення однієї з бойових бригад, що тримає оборону на фронті. Це унікальний досвід, адже військових навчали цивільні, якими по суті є добровольці ДФТГ.

Інструктори Кременчуцького ДФТГ прямо на фронті навчали новоприбуле поповнення бойової бригади ЗСУ

Зазначимо, що інструктори добровольчого формування мають бойовий досвід, а цивільними вони стали після звільнені з ЗСУ за віком чи станом здоров’я — після поранень та контузій.

Серед підготовлених під час перебування у Кременчуцькому ДФТГ № 3 добровольців понад сотня пішли на військову службу й зараз воюють на фронті у складі бойових бригад.

Понад 100 колишніх добровольців Кременчуцького ДФТГ зараз воюють на фронті — чому не всі

Про це розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Чуйко. Він нагадав, що один із його побратимів — Вадим Китаєв, який воював у складі бригади «Азов», загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

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«Кременчуцький Телеграф» вітає усіх добровольців з їх святом та дякує бійцям єдиного у нашому районі добровольчого формування — Кременчуцького ДФТГ № 3, які виконують завдання територіальної оборони району, зокрема захищають небо над Кременчуком.