День українського добровольця: у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих захисників

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 196

Містяни традиційно принесли квіти до до пам’ятного знаку загиблим учасникам у зоні АТО у парку «Слави»

Сьогодні, 14 березня, Україна традиційно відзначає День добровольця — захисників та захисниць, які не були військовими за професією, але стали на шлях боротьби із противником та захисту української територіальної цілісності.

Громада Кременчука теж згадала добровольців, які змінили своє мирне життя на службу задля України та її народу.

Кременчуцька влада, військовослужбовці та ветерани, рідні полеглих захисників та небайдужі містяни принесли квіти до пам’ятного знаку загиблим учасникам у зоні АТО у парку «Слави».

День українського добровольця відзначають із 2017 року. Саме цього дня у 2014 році перші 500 добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці під Києвом для формування першого добровольчого батальйону. Тож Верховна Рада України обрала цю дату для вшанування мужності та героїзму захисників України, перші з яких добровільно пішли захищати нашу країну від російської навали.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро дякує усім добровольцям, які обрали шлях захисту України, та низько схиляє голови перед тими воїнами, хто поклав своє життя за нашу свободу.