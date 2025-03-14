На Полтавщині молодик збував психотропи — його затримала поліція

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 152

Днями у Лубнах на Полтавщині правоохоронці затримали 21-річного місцевого мешканця за збут психотропних речовин. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомив т. в. о. начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан, затримали чоловіка у ході слідчих та оперативних поліцейських заходів. Відомо, що він збував психотропи у Лубнах.

Нині молодика затримали, йому повідомили про підозру та обпали запобіжний захід — тримання під вартою.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від шести до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затримали жінку за збут метадону.