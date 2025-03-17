За попередній тиждень у Кременчуці на світ з'явилися 33 малюки

За попередній тиждень, із 10 до 16 березня, у Кременчуці на світ з’явилися 33 малюки. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Хлопчиків минулого тижня народилося 18, а от дівчаток трохи менше — 15.
У стінах Кременчуцького перинатального центру народилися 26 малюків — 14 хлопчиків та 12 дівчаток. Ще 7 діток — 4 хлопчики та 3 дівчинки — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, в останній тиждень зими у Кременчуці народилися 20 малюків.
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