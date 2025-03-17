У Кременчуці виявили два несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням громадян

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Екологи обстежили території, обрахували завдані навколишньому середовищу збитки та передадуть матеріали до поліції

У Кременчуці фахівці Держекоінспекції Центрального округу завдяки зверненням громадян виявили два несанкціонованих сміттєзвалища. Про це інформують у пресслужбі екоінспекції.

Про сміттєзвалища у місті люди надали інформацію за допомогою порталу «ЕкоЗагроза». Екологи постійно моніторять цей ресурс та опрацьовують усі залишені заявки.

Минулого тижня спеціалісти здійснили два виїзди відповідно до залишених звернень щодо несанкціонованих сміттєзвалищ у Кременчуці. За результатами обстеження територій екологи підтвердили наявність сміттєзвалищ на місцях.

Після цього фахівці провели вимірювання параметрів несанкціонованих сміттєзвалищ для нарахування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу і згодом передадуть відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, цьогоріч з ініціативи Держекоінспекції Центрального округу на території Кременчуцької громади вже ліквідували два несанкціонованих сміттєзвалища.