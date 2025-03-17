Протиповітряна оборона на Полтавщині: в небі над областю збивали російські безпілотники

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Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: у небі над областю збивали російські безпілотники. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

За попередніми даними, напередодні армія РФ атакувала Україну 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Відбивали атаку з неба авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 70 дронів були локаційно втрачені.

Зазначимо, що вибухи цієї ночі чули і мешканці Кременчука. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Кременчуцькому районі наразі без світла перебувають 1035 побутових та 41 юридичний споживач.



