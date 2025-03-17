На Полтавщині раптово померла жінка: поліція розслідує обставини

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16 березня близько 4.30 в селі Грушине (Хорольська громада) у дворі у сусідки раптово померла жінка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Жінка повідомила поліцію, що сусідка втратила свідомість. На місце прибули медики та правоохоронці, однак врятувати зомлілу не вдалося.

Поліція встановила, що померла — 51-річна місцева мешканка. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою «природна смерть»). Триває розслідування.

Нагадаємо, що у лютому у Комишнянській громаді Миргородського району біля одного з магазинів раптово помер 52-річний місцевий житель.