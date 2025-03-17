Завтра у Кременчуці буде гучно — заплановані масовані технічні вибухи

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 100

Вибухові роботи проводитимуть з дотриманням правил безпеки та нормативних документів з охорони праці

У вівторок, 18-го березня, Виробничий підрозділ «Крюківський кар’єр» філії ЦУП АТ «Укрзалізниця» з 12.00 до 16.00 проводитиме черговий масовий технічний вибух. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради. Вибухові роботи будуть проводитися з дотриманням правил безпеки та нормативних документів з охорони праці.

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