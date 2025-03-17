Поліція розшукує 68-річного Івана Клименка

Полтавське районне управління поліції оголосило в розшук Івана Івановича Клименка, 1956 року народження. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За словами рідних, чоловік поїхав на сірому ВАЗ-2109 (номерний знак ВІ2337HT) і перестав виходити на зв’язок. Ймовірно, міг їхати у напрямку Черкаської області.
Прикмети:
Одяг:
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, поліція просить звертатися за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.
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