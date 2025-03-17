Поліція розшукує 68-річного Івана Клименка

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 78

Полтавське районне управління поліції оголосило в розшук Івана Івановича Клименка, 1956 року народження. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами рідних, чоловік поїхав на сірому ВАЗ-2109 (номерний знак ВІ2337HT) і перестав виходити на зв’язок. Ймовірно, міг їхати у напрямку Черкаської області.

Прикмети:

Зріст — близько 180 см

Статура — худорлява

Особливі прикмети — пошкоджені пальці на лівій руці

Одяг:

Сіра куртка

Темні штани

Темне взуття.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, поліція просить звертатися за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.