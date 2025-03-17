Жарт, що вийшов з-під контролю: розбираємо вірусний фейк про Ту-95

Більшість визначила, що це фейк, але були й такі, що повірили, або написали «що хочуть вірити».
Як перевірити, що новина є фейком
Щоб перевірити, що новина є фейком, варто виконати три прості кроки:
Перевірити джерела інформації
Як перевірити?
- Знайдіть, які саме джерела повідомили цю новину. Якщо це маловідомий сайт, анонімний телеграм-канал або сторінка в соцмережах без посилань на надійні джерела — це перший сигнал, що інформація може бути фейковою.
- Використовуйте фактчекерські ресурси, такі як StopFake, Snopes, FactCheck.org, щоб перевірити, чи розбирали вони цю новину.
- Подивіться, чи підтвердили цей факт офіційні військові відомства або міжнародні ЗМІ, наприклад, BBC, CNN, Reuters, AFP.
Провести аналіз технічної правдоподібності
Як перевірити?
- Дізнайтеся характеристики техніки — можна знайти офіційні дані про Байрактар на сайтах виробників або у Вікіпедії.
- Запитайте в експертів — часто військові аналітики коментують подібні новини в соцмережах чи на YouTube.
Пошук підтверджень у надійних джерелах
Як перевірити?
- Зайдіть на офіційні сайти Міністерств оборони, військового командування, які могли б мати відношення до інциденту. Вони першими публікують офіційні заяви.
- Якщо новину повідомляє тільки один сумнівний ресурс, це ознака фейку.
Після цих перевірок стає очевидним, що новина є фейковою:
- Її немає в надійних джерелах.
- У ній є технічні невідповідності.
- Вона не підтверджується офіційними заявами та аналітикою.
- А також спростування вийшло на Вокс.
Завжди варто критично оцінювати інформацію та перевіряти факти, перш ніж їй вірити або поширювати.
Фейки часто містять технічні чи логічні помилки, які можна помітити, якщо трохи розібратися в темі.