Жарт, що вийшов з-під контролю: розбираємо вірусний фейк про Ту-95

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 590 Коментарів: 2

«Кременчуцький Телеграф» запускає проєкт «Перевір перед тим, як поширити», задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базовим принципам перевірки інформації

20 лютого 2025 року в Х на приватній сторінці чоловіка з ніком «Режисер» з’явилося повідомлення наступного змісту: «Байрактар збив ТУ-95МС над Каспійським морем».

Протягом пів години під постом з’явилися різні коментарі, перший з яких про те, що «розвідка США підтвердила збиття».

Через 1,5 години «новина» «розлетілася» мереженою: її підхопили Тг-канали й рознесли з шаленою швидкістю.

Як розповідає автор «новини», вона ширилася зі швидкістю звуку. Спочатку Тг-канали з понад 200 тисяч підписників, пізніше — з 500 тисяч постили цю інформацію.

Доволі швидко почали з’являтися посилання на «осінтерів».

Експерти з усією серйозністю коментували «збиття».

Але були й адекватні коментарі:

Через 2,5 години автор написав на сторінці, що це був жарт. Таким чином «Режисер» намагався привернути уваги до чергового збору для ЗСУ, який відкрив.

— Я дивився з якою швидкістю шириться «новина», написана на приватній сторінці рядової людини, які коментарі з’являються під постами, як люди з усією серйозністю «розбирають унікальну операцію», й мені ставало сумно від того, як звичайний жарт, сатира вводять в оману. Мало хто критично мислив й намагався подумати, погуглити інформацію про байрактар, про дальність польоту. Це те саме, що бабуся збила шахед звичайною пляшкою…

Робилось це виключно в гумористичному ключі, а не для провокування. Ніхто не очікував, що медіа поведуться на таку дурню.

— Через 2,5 години я написав під постом про жарт. Дехто поширив цю інформацію. Але більшість так і залишили на своїх сторінках «новину про збиття, підтверджену осінтерами».

Ми запитали в автора «новини», чому це неможливо.

— Байрактар не літає на такій висоті, як ТУ-95 МС. Також він не розрахований на такі відстані, щоб долетіти до Каспійського моря. Тож перш ніж ширити таку інформацію, треба як мінімум почитати технічні характеристики байрактарів. Це одразу дасть розуміння того, що таке «збиття» неможливе.

Що кажуть наші підписники

Ми запитали підписників у наших соцмережах, чи повірили вони в цю «новину».



