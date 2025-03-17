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Жарт, що вийшов з-під контролю: розбираємо вірусний фейк про Ту-95

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 590 Коментарів: 2

  «Кременчуцький Телеграф» запускає проєкт «Перевір перед тим, як поширити», задля підвищення рівня медіаграмотності серед користувачів соціальних мереж, щоб навчити базовим принципам перевірки інформації

20 лютого 2025 року в Х на приватній сторінці чоловіка з ніком «Режисер» з’явилося повідомлення наступного змісту: «Байрактар збив ТУ-95МС над Каспійським морем».

Протягом пів години під постом з’явилися різні коментарі, перший з яких про те, що «розвідка США підтвердила збиття».

 Через 1,5 години «новина» «розлетілася» мереженою: її підхопили Тг-канали й рознесли з шаленою швидкістю.

Як розповідає автор «новини», вона ширилася зі швидкістю звуку. Спочатку Тг-канали з понад 200 тисяч підписників, пізніше — з 500 тисяч постили цю інформацію.

      

Доволі швидко почали з’являтися посилання на «осінтерів».

 Експерти з усією серйозністю коментували «збиття».

  

Але були й адекватні коментарі:

 

Через 2,5 години автор написав на сторінці, що це був жарт. Таким чином «Режисер» намагався привернути уваги до чергового збору для ЗСУ, який відкрив.

— Я дивився з якою швидкістю шириться «новина», написана на приватній сторінці рядової людини, які коментарі з’являються під постами, як люди з усією серйозністю «розбирають унікальну операцію», й мені ставало сумно від того, як звичайний жарт, сатира вводять в оману. Мало хто критично мислив й намагався подумати, погуглити інформацію про байрактар, про дальність польоту. Це те саме, що бабуся збила шахед звичайною пляшкою…

 

 Робилось це виключно в гумористичному ключі, а не для провокування. Ніхто не очікував, що медіа поведуться на таку дурню.

— Через 2,5 години я написав під постом про жарт. Дехто поширив цю інформацію. Але більшість так і залишили на своїх сторінках «новину про збиття, підтверджену осінтерами».

Ми запитали в автора «новини», чому це неможливо.

— Байрактар не літає на такій висоті, як ТУ-95 МС. Також він не розрахований на такі відстані, щоб долетіти до Каспійського моря. Тож перш ніж ширити таку інформацію, треба як мінімум почитати технічні характеристики байрактарів. Це одразу дасть розуміння того, що таке «збиття» неможливе.

Що кажуть наші підписники

Ми запитали підписників у наших соцмережах, чи повірили вони в цю «новину».


Більшість визначила, що це фейк, але були й такі, що повірили, або написали «що хочуть вірити».

 

Як перевірити, що новина є фейком

Щоб перевірити, що новина є фейком, варто виконати три прості кроки:

Перевірити джерела інформації

— Коли ви стикаєтеся з подібною новиною, перше, що потрібно зробити, — це з’ясувати, хто про це повідомив. Надійні новини зазвичай публікують авторитетні ЗМІ, які мають репутацію перевіряти факти перед публікацією.

Як перевірити?

  • Знайдіть, які саме джерела повідомили цю новину. Якщо це маловідомий сайт, анонімний телеграм-канал або сторінка в соцмережах без посилань на надійні джерела — це перший сигнал, що інформація може бути фейковою.
  • Використовуйте фактчекерські ресурси, такі як StopFake, Snopes, FactCheck.org, щоб перевірити, чи розбирали вони цю новину.
  • Подивіться, чи підтвердили цей факт офіційні військові відомства або міжнародні ЗМІ, наприклад, BBC, CNN, Reuters, AFP.

Провести аналіз технічної правдоподібності

— Фактчекінг технічної інформації байрактара, який зазвичай використовується проти наземних цілей, а не для повітряного бою. Він має слабке озброєння та малу швидкість, тому збити великий реактивний літак, який летить високо, для нього практично нереально.

Як перевірити?

  • Дізнайтеся характеристики техніки — можна знайти офіційні дані про Байрактар на сайтах виробників або у Вікіпедії.
  • Запитайте в експертів — часто військові аналітики коментують подібні новини в соцмережах чи на YouTube.

Пошук підтверджень у надійних джерелах

— Якщо подія дійсно сталася, про неї повідомлять одразу кілька великих ЗМІ, військові джерела та аналітичні ресурси.

Як перевірити?

  • Зайдіть на офіційні сайти Міністерств оборони, військового командування, які могли б мати відношення до інциденту. Вони першими публікують офіційні заяви.
  • Якщо новину повідомляє тільки один сумнівний ресурс, це ознака фейку.

Після цих перевірок стає очевидним, що новина є фейковою:

  • Її немає в надійних джерелах.
  • У ній є технічні невідповідності.
  • Вона не підтверджується офіційними заявами та аналітикою.
  • А також спростування вийшло на Вокс.

Завжди варто критично оцінювати інформацію та перевіряти факти, перш ніж їй вірити або поширювати.

Фейки часто містять технічні чи логічні помилки, які можна помітити, якщо трохи розібратися в темі.

Цей контент створено у співпраці з «Детектором медіа» за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Zinc Network

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Автор: Мирослава Українська
Теги: фейки перевірка інформація соцмережі медіаграмотність
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Коментарі: 2

111
колобок:
Сьогодні, 15:56

Лікнеп благородна справа, але марна.

Лише 20% юзерів перевіряє інфу. Решті в голову не приходить  думка, що можна сходити на якісь інші або офіційні джерела. Левова частка користувачів не знає навіть, що таке і де знаходиться адресний рядок браузера, тому технічні чи логічні помилки виявляти не буде, бо не посилить або не захоче заморочуватсь.  В інтернет-просторі неміряно тролів та диванних експертів, яким вірять і будуть вірити. Так само, як вірять "банківськім працівникам" про блокування картки, віддають великі гроші наперед за неіснуючий товар "продавцям" та фінансують "визволителей родича з біди" і так далі, попри те, що з найрізноманітніших джерел ведеться величезна роз'яснювальна робота.


0 0
5 032
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:18

Цитата: колобок
офіційні джерела
марахфон? 😂


0 0

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