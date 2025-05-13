У Кременчуці проведуть тренінг із ненасильницького спілкування (афіша)

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 119

Громадська організація «Лідерка» 20 травня проведе в Кременчуці одноденний тренінг із ненасильницького спілкування. Захід триватиме з 10.00 до 16.00, участь — безкоштовна.

Під час тренінгу учасниці дізнаються про принципи ненасильницької комунікації — чесність, емпатію, шанобливість — та навчаться будувати стосунки з урахуванням потреб усіх сторін. У програмі:

техніки реагування на конфлікти й критику;

вправи на управління емоціями;

дихальні практики для зниження напруги;

відновлення психоемоційного балансу.

Адреса: Кременчук, вул. Університетська (Першотравнева), 1, каб. 12 (другий поверх).

Для участі обов’язкова реєстрація. Кількість місць обмежена.

Захід проходить у межах проєкту «Твій рух вперед» за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги.