Громадська організація «Лідерка» 20 травня проведе в Кременчуці одноденний тренінг із ненасильницького спілкування. Захід триватиме з 10.00 до 16.00, участь — безкоштовна.
Під час тренінгу учасниці дізнаються про принципи ненасильницької комунікації — чесність, емпатію, шанобливість — та навчаться будувати стосунки з урахуванням потреб усіх сторін. У програмі:
Адреса: Кременчук, вул. Університетська (Першотравнева), 1, каб. 12 (другий поверх).
Для участі обов’язкова реєстрація. Кількість місць обмежена.
Захід проходить у межах проєкту «Твій рух вперед» за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги.
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