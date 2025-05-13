«Укрпошта» запровадила швидке повернення посилок

«Укрпошта» запустила сервіс для швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Тепер під час створення відправлення користувач може обрати один із двох тарифів на зворотню доставку: «Базовий» або «Пріоритетний».
Перший застосовується автоматично, якщо клієнт не вкаже інший. «Пріоритетний» передбачає швидке оброблення та доставку.
Скористатися послугою можна на сайті, в мобільному застосунку або безпосередньо у відділенні.
Нагадаємо, що у Кременчуці можуть закрити єдине відділення Укрпошти, що знаходиться у мікрорайоні Ревівка.
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