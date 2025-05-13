Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 123

Сьогодні, 13 травня, в одній із громад Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.