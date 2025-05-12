У Кременчуці можуть закрити одне із відділень «Укрпошти»: що про це говорить міська влада

У Кременчуці можуть закрити єдине відділення Укрпошти, що знаходиться у мікрорайоні Ревівка. Сьогодні, 12 травня, під час засідання виконкому ситуацією щодо цього журналісти поцікавилися у міського голови Віталія Малецького. Зокрема, що буде із приміщенням та як бути жителям мікрорайону.
— Це приміщення комунальне, ми там можемо контакт-центр розмістити, — заявив міський голова.
Що ж до закриття відділення, то Малецький порадив звернутися безпосередньо до керівника компанії Ігоря Смілянського.
— Якщо у них є потенціальна можливість зберегти це приміщення — вони це зроблять. Ми переговори з ними провели: зараз ребрендинг двох приміщень робиться на Молодіжному і на Третьому Занасипі. По Ревівці питання не було до цього, — додав мер.
Нагадаємо, невдовзі на базі державної «Укрпошти» працюватиме поштовий банк.
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